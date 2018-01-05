Под сокращения в ГИБДД Петербурга попадут вакансии

Массовые сокращения сотрудников полиции, анонсированные в президентском указе, для ГИБДД Петербурга и Ленобласти должны пройти безболезненно. Изменения в штатном расписании еще в планах, но под нож попадут прежде всего вакансии, а не живые люди.

«Фонтанка» 5 января ознакомилась с внутренним приказом за подписью министра МВД Владимира Колокольцева, который регламентирует исполнение указа президента о предельном штате ведомства. Сокращения коснутся каждого региона России. Единственным исключением стал Крым – в перечне регионов республика отсутствует.

В Петербурге и Ленобласти около 3800 сотрудников ГИБДД, включая МРЭО. При этом в каждом межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе работает от 10 до 20 человек. Первое сокращение в Госавтоинспекции было в 2011 году, штатное расписание уменьшили на треть. Через несколько лет штат урезали ещё на 4-5%. На этот раз оптимизировать собираются уже порядка 10%.

Как рассказали «Фонтанке» в полицейском Главке, «живых» инспекторов сокращение, скорее всего, коснется лишь отчасти. Количество вакантных мест, иначе говоря — некомплекта, по разным оценкам, в Петербурге и области составляет от 5 до 12%. Таким образом, запланированное десятипроцентное сокращение приведет к исчезновению лишь и так пустующих позиций.

За скобками остаются сотрудники МРЭО, им работу искать не придется. В пункте 2.2 приказа говорится: «Исключить сокращение должностей в подразделениях ГИБДД, осуществляющих совершение регистрационных действий, а также проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачу водительских удостоверений».

Заметим, что, помимо нынешнего сокращения, функции сопровождения охраняемых лиц, которые сейчас осуществляет спецбатальон ГИБДД, будут переданы Росгвардии. По данным «Фонтанки», речь идет о 300 сотрудниках, в том числе 90 сотрудниках роты сопровождения.

Ведомственный приказ подписан 31 декабря – в этот же день Владимир Путин одобрил указ о сокращении штатной численности сотрудников органов внутренних дел России до 894 871 человека. В какой срок распоряжение нужно исполнить, не говорится. Нет сроков и в ведомственном приказе министра Колокольцева.

Напомним, двери для новых сотрудников ГИБДД закрыла в конце октября. Исключением стали только отделы, которые занимаются регистрационными действиями и выдачей водительских прав. Также до особого распоряжения МВД под запрет попали переводы между подразделениями.