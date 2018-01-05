Мутко: МОК 8 января начнет оглашать список спортсменов, допущенных до Олимпиады

Первые соображения по поводу списка российских спортсменов, которые могли бы поехать на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхан, Международный олимпийский комитет (МОК) предоставит 8 января.

Как пишет РБК, 5 января об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко. «Уже восьмого числа команда получит первую реакцию по списку, который мы направили, сообщит, к кому из спортсменов есть вопросы», — цитирует издание чиновника. Он добавил, что проблемы с допингом в российском спорте «во многом надуманы» и «срежиссированы». «Мы политику убираем в сторону. Защита интересов российских спортсменов будет продолжаться, работа идет», — подчеркнул Мутко.