Еще
21:58 05.01.2018
Пришлите свою новость!
21:44
Взрывотехники ОМОН прервали работу «Полушки» в Девяткино
21:16
В Петербурге девушка пошла ночью в библиотеку и оказалась в полиции
20:55
Под сокращения в ГИБДД Петербурга попадут вакансии
19:49
Турпоток россиян в Финляндию вырос в 2017-м на 12%
19:27
Мутко: МОК 8 января начнет оглашать список спортсменов, допущенных до Олимпиады
19:03
Министр транспорта стал Дедом Морозом в Петербурге
18:18
Порошенко: Украина начинает «год энергетической независимости»
18:10
Водитель сбил двоих пешеходов в Горелово и скрылся
17:49
Мединский рассказал об отношении к Oxxxymiron’у
17:44
В Киеве задержан экс-министр здравоохранения Крыма
17:33
Подозрительный рюкзак нарушил работу «Французского бульвара»
17:26
СКА обыграл на выезде челябинский «Трактор»
17:02
С 1 февраля открывается регулярное сообщение между Москвой и Каиром
16:42
ОБСЕ требует разобраться с высылкой российских журналистов из Латвии
15:58
СМИ: Путин сократил каждого пятого «гаишника»
15:51
СМИ: МОК утвердил форму российской сборной по хоккею для Олимпиады
15:50
После Рождества в Ленобласти похолодает до чертовой дюжины
15:42
Работодателей, игнорирующих трудовой договор, проверят внепланово
15:31
В египетском Луксоре упал воздушный шар с туристами
15:28
Полиция Финляндии расследует кражу десятков тысяч евро при продаже биткоинов
15:23
Конституционный суд Молдавии разрешил запретить российские новости в стране
15:12
Вместо ЧМ-2018 Мутко будет готовиться к Генеральной ассамблее Всемирной туристской организации
15:05
Ридли Скотт может снять для Disney «Сагу о Мерлине»
14:55
На Костюшко нашли мертвую женщину
14:46
В больницах остаются шестеро пострадавших при взрыве в «Перекрестке»
14:36
Покойники в морге НИИ Джанелидзе будут ждать судмедэкспертов до конца каникул
14:10
Ни одна из российских авиакомпаний не вошла в Топ-20 самых безопасных
14:03
На Камышовой петербурженку лишили вклада на треть миллиона
13:50
Умер один из основателей московского концептуализма, художник Владимир Янкилевский
13:35
Детям из сгоревшего на Васильевском острове автобуса срочно оформляют документы
13:03
Самолет в Доминикану вылетел из Пулково с задержкой более чем в 10 часов
12:50
В Шушарах из магазина «Градусы» вынесли деньги и алкоголь
12:42
560 зданий в Красногвардейском районе остались без тепла
12:35
Скончался депутат первого созыва Законодательного собрания Петербурга Юрий Терентьев
12:11
У «Монпансье» прохожего избили и затолкали в багажник
11:57
Жителей Мурманска поздравили с Новым годом предложением купить надгробный памятник
11:48
В нескольких регионах начался сбор подписей в поддержку выдвижения Путина на выборах
11:44
После атаки на авиабазу Хмеймим ее охрану усилили
11:14
СМИ: ФБР заинтересовалось фондом Клинтонов
11:01
Саакашвили в Грузии заочно приговорили к 3 годам лишения свободы
10:55
Пять самолетов опаздывают в Пулково из Москвы
10:53
Самолет AZUR air не смог вылететь из Петербурга в Доминикану
10:36
СМИ: Полузащитник «Зенита» Нобоа хочет вернуться на родину
10:21
Капитана самолёта убило дверью в финском аэропорту Киттиля
10:15
Милонов требует спрятать алкоголь с прилавков
09:55
Последний сезон «Игры престолов» выйдет в 2019-м с «продолжительными» сериями
01:32
Песенки времен Шекспира наполнят духом Рождества квартиру Римского-Корсакова
01:13
Парк имени Бабушкина на три вечера озарит свет бенгальских огней
00:15
«Доктор Питер» рассказывает, куда обращаться за помощью 5 января
04/01
На Московском шоссе с разницей в 3 часа сбили двоих пешеходов
04/01
Роспотребнадзор расследует массовое отравление артистов в Москве
04/01
Умер еврейский писатель Аппельфельд, рассказавший о Холокосте
04/01
СМИ: В результате теракта в Кабуле погибли не менее 15 человек
04/01
СМИ: В Грозном бывший сотрудник Росгвардии застрелил девушку, празднуя Новый год
04/01
Россия продлила запрет на транзит украинских товаров
04/01
Сбор подписей за Путина начнется 5 января
04/01
СМИ: Глава Intel продал пакет акций компании после того, как узнал о критической уязвимости процессоров
04/01
Новогодние праздники петербуржцы проводят в очередях «за искусством»
04/01
СМИ: «Зенит» поменяет Жиркова на Смолова
04/01
Композитор пожертвовала миллион евро на покупку крупнейшего органа в Финляндии
04/01
Журналисты опубликовали фото поврежденных самолетов с авиабазы в Сирии
04/01
Во всех процессорах Intel, выпущенных с 1995 года, нашли критическую уязвимость
04/01
На границе с Эстонией и Финляндией в Ленобласти за сутки оформили 50 тысяч туристов
04/01
Мутко исключен из состава оргкомитета ЧМ-2018
04/01
Страховой ущерб от стихийных бедствий в 2017-м поставил рекорд
04/01
CAS оставил за российскими спортсменами право на участие в международных соревнованиях
04/01
В Петербурге сменился председатель горсуда
04/01
В Латвии официально уравняли в статусе советских солдат и ветеранов вермахта
04/01
МИД РФ: Высылка российских журналистов из Латвии нарушает «свободу выражения мнения»
04/01
Гордеев сменил Цуканова в Совете безопасности
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
05.01.2018 19:03

Министр транспорта стал Дедом Морозом в Петербурге

Санкт-Петербургский городской дворец творчества юных (СПбГДТЮ) получил в подарок автобус от министра транспорта Максима Соколова.
Министр транспорта стал Дедом Морозом в Петербурге

 

Как сообщили 4 января в пресс-службе СПбГДТЮ, Соколов и сам был воспитанником Аничкова дворца. И на Новый год даже дежурил на елках в Голубой гостиной, что было особой честью для будущего чиновника, признался он сам. Бывшего пионера Соколова без подарка тоже не оставили — вручили ангелов из папье-маше, которых расписали воспитанники изостудии и детского дизайн-центра. Сам Максим Соколов решил все же не наряжаться в Деда Мороза, хоть и подержал в руках его посох.

Министр транспорта стал Дедом Морозом в Петербурге


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Магазин "Кей"
02.01.2018 10:00

Специалисты КЕЙ делятся советами, как провести новогодние праздники

Вопрос с подарками к Новому году уже решен, но остается еще одна проблема – как провести праздники так, чтобы они принесли Вам радость и счастье? Специалисты КЕЙ поделятся своими рекомендациями
ГК «Эталон»
31.12.2017 10:00

С Новым годом петербуржцев поздравляет Группа «Эталон»

Генеральный директор компании Вячеслав Заренков поздравляет петербуржцев с наступающим Новым годом и Рождеством
Фото предоставлено Royal Thai
29.12.2017 13:36

Royal Thai дарит подарки тем, кто дарит подарки

В предновогодней суете и спринтерских забегах по магазинам мы готовим так много сюрпризов для близких, забывая о подарке для себя. Royal Thai исправляет эту несправедливость.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Под сокращения в ГИБДД Петербурга попадут вакансии
Министр транспорта стал Дедом Морозом в Петербурге
ОБСЕ требует разобраться с высылкой российских журналистов из Латвии
Конституционный суд Молдавии разрешил запретить российские новости в стране
Умер один из основателей московского концептуализма, художник Владимир Янкилевский
Скончался депутат первого созыва Законодательного собрания Петербурга Юрий Терентьев
Жителей Мурманска поздравили с Новым годом предложением купить надгробный памятник
Сбор подписей за Путина начнется 5 января
В Латвии официально уравняли в статусе советских солдат и ветеранов вермахта
МИД РФ: Высылка российских журналистов из Латвии нарушает «свободу выражения мнения»
Предчувствие «персидской весны»
Дмитрий Прокофьев: «Куда вожди отправляют детей – там и ищите будущее страны»
Цитаты года – 2017: от баклана до Шияна
Bratushki
По каким законам жить в новом году
«Стойкий спрос на бред – это самое знаковое в нашем времени»
2017 год на видео: версия «Фонтанки»
Алексей Миллер: «Россия окончательно превратилась для Запада в «другого»
«Передать Исаакий? Это вопрос не веры, а жадности»
Владислав Иноземцев: «Будет и 2024-й, и 2030-й – и так далее»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Новогодние праздники петербуржцы проводят в очередях «за искусством»

читатель "Фонтанки"

На стрелке Васильевского острова полыхал автобус

скриншот видео с сайта youtube.com

В Ленобласти поселилась Грозная львица

Новости компаний
Магазин "Кей"
02.01.2018 10:00
Специалисты КЕЙ делятся советами, как провести новогодние праздники
Вопрос с подарками к Новому году уже решен, но остается еще одна проблема – как провести праздники так, чтобы они принесли Вам радость и счастье? Специалисты КЕЙ поделятся своими рекомендациями
ГК «Эталон»
31.12.2017 10:00
С Новым годом петербуржцев поздравляет Группа «Эталон»
Генеральный директор компании Вячеслав Заренков поздравляет петербуржцев с наступающим Новым годом и Рождеством
Фото предоставлено Royal Thai
29.12.2017 13:36
Royal Thai дарит подарки тем, кто дарит подарки
В предновогодней суете и спринтерских забегах по магазинам мы готовим так много сюрпризов для близких, забывая о подарке для себя. Royal Thai исправляет эту несправедливость.
ЖК «Светлый мир «Я-Романтик…»
29.12.2017 13:20
Seven Suns Development вывела на рынок 11 корпус ЖК «Светлый мир «Я-Романтик…»
Seven Suns Development открыла продажи квартир и апартаментов в новом – 11-м корпусе квартала «Светлый мир «Я-Романтик…» на Васильевском острове.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
29.12.2017 11:05
Аэрофлот продлевает программу «плоских» тарифов на 2018 год
Аэрофлот продлевает программу «плоских» тарифов на 2018 год и распространяет ее на рейсы своей дочерней авиакомпании «Россия» в города Дальнего Востока.
Магазин "Кей"
29.12.2017 10:32
Тренды причесок 2018 или как сделать модную укладку дома: советы от КЕЙ
Красивые и уложенные волосы – важная составляющая имиджа каждой женщины. Для этого необязательно ходить к профессионалам – современные приборы для укладки волос позволяют сделать стильную и аккуратную прическу в домашних условиях
https://modoza.ru/
28.12.2017 16:03
Коллекция осень - зима 2018: брендовый ассортимент от Modoza
В холодное время года любая современная девушка мечтает об идеальной паре обуви, которая будет теплой, комфортной и, в то же время, органично дополнит образ. Интернет – магазин итальянской обуви Modoza поможет выполнить модные желания всех представительниц прекрасного пола
Авиакомпания «Россия»
28.12.2017 11:57
Авиакомпания «Россия» поздравляет пассажиров с новогодними праздниками!
Авиакомпания «Россия» подводит итоги уходящего года, который стал успешным и прорывным в нашей истории. Мы перевезли более 11 миллионов пассажиров и продолжаем удерживать одно из лидирующих мест в отрасли. Воздушный парк авиакомпании увеличился до 61 самолета, а маршрутная карта уже охватывает более 120 направлений
АО «ЮИТ Санкт-Петербург»
27.12.2017 16:14
«ЮИТ Сервис» подарил детям «светящийся» праздник
Компания «ЮИТ Сервис» в преддверии любимого детьми праздника Нового года, по просьбе дошкольного образовательного учреждения ГБОУ Лицей №82 Петроградского района Санкт-Петербурга (располагающегося на улице Мира, 38), украсила территорию детского сада уличными гирляндами, елочными шарами и светящимися фигурами новогодних персонажей
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
27.12.2017 12:52
«Победа» отменила услугу провоза огнестрельного оружия
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» с 1 января 2018 г. не будет предоставлять услугу провоза огнестрельного оружия. Компания отказалась от этого сервиса, чтобы минимизировать возможность задержки рейсов из-за сложной процедуры приемки оружия на борт самолетов в условиях максимально сокращенного времени наземного обслуживания
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.