Министр транспорта стал Дедом Морозом в Петербурге

Санкт-Петербургский городской дворец творчества юных (СПбГДТЮ) получил в подарок автобус от министра транспорта Максима Соколова.

Как сообщили 4 января в пресс-службе СПбГДТЮ, Соколов и сам был воспитанником Аничкова дворца. И на Новый год даже дежурил на елках в Голубой гостиной, что было особой честью для будущего чиновника, признался он сам. Бывшего пионера Соколова без подарка тоже не оставили — вручили ангелов из папье-маше, которых расписали воспитанники изостудии и детского дизайн-центра. Сам Максим Соколов решил все же не наряжаться в Деда Мороза, хоть и подержал в руках его посох.