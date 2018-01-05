Порошенко: Украина начинает «год энергетической независимости»

Президент Украины Петр Порошенко заявил о начале года энергетической независимости страны от России.

Об этом он написал 5 января в своем Twitter. Порошенко уточнил: «Благодаря решению Стокгольмского арбитража Украина соскочила с газового крючка «Газпрома». Напомним, в конце 2017-го арбитраж в Стокгольме вынес решение по спору «Нафтогаза» с «Газпромом». Каждая из сторон трактовала его в свою пользу, поскольку судебное определение так и не опубликовали.

Завдяки рішенню Стокгольмського арбітражу Україна зіскочила з газового гачка Газпрому.



Ми впевнено розпочинаємо 2018-й – рік енергетичної незалежності України. pic.twitter.com/WfjOuZjYzZ — Петро Порошенко (@poroshenko) 5 января 2018 г.

Так, «Нафтогаз» посчитал, что суд отклонил требование «Газпрома» выплатить 56 млрд долларов за поставки газа в 2009 – 2017 годах по принципу «бери или плати» (take or pay) и снизил цену топлива на 27,4%. Российский газовый монополист, в свою очередь, заявил, что суд обязал украинскую компанию выплатить 2 млрд долларов задолженности за поставленное топливо. Кроме того, «Нафтогаз» должен в 2018 – 2019-м отбирать и оплачивать ежегодно по 5 млрд куб. м газа.