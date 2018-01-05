В Киеве задержан экс-министр здравоохранения Крыма

Петр Михальчевский, бывший министр здравоохранения Крыма, задержан в Киеве, сообщил 5 января сайт Службы безопасности Украины.

Экс-министра будут судить по статьям о госизмене и посягательстве на территориальную целостность Украины. При нем нашли «документы, подтверждающие сотрудничество с оккупационными властями», российский паспорт и удостоверение, подписанное главой Крыма Сергеем Аксеновым. Оно датировано 2014 годом: Михальчевский был назначен министром сразу после присоединения Крыма к России.

Впрочем, проработал он таковым недолго и был уволен уже 9 июня того же года — за злоупотребления, «переходящие все границы», как говорил тогда Аксенов: «благотворительные взносы», которые требовали с пациентов больниц, подорожание лекарств, продажи гуманитарной помощи.

Кроме того, как сообщает украинский телеканал «Прямой», Михальчевский якобы обещал жителям Крыма бесплатные медицинские полисы в обмен на получение российского гражданства. Перебравшись в Киев, Михальчевский, по информации канала, жил в многоэтажке на окраине украинской столицы.