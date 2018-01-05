Подозрительный рюкзак нарушил работу «Французского бульвара»
Имущество без хозяина встревожило посетителей торгового комплекса в Кировском районе Петербурга. Сорвать посленовогодний шопинг помешал сам забывчивый владелец.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, заявка из «Французского бульвара» поступила 5 января в 15.40. Торговый комплекс на бульваре Новаторов огородили лентами, а источник переполоха обнаружили на первом этаже — в салоне «Мегафон» остался одинокий рюкзак. Впрочем, рассеянный владелец быстро опомнился и вернулся за своими вещами.