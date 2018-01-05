СКА обыграл на выезде челябинский «Трактор»
Петербургский хоккейный клуб СКА обыграл челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча 5 января в Челябинске завершилась со счетом 6:2, сообщается в официальном Twitter команды. В составе СКА дублем отметился Патрик Торесен, по одной шайбе забросили Максим Карпов, Сергей Широков и Вадим Шипачев. В клубе подчеркнули, что нападающий Шипачев набрал свое 500-е очко в КХЛ.
Кстати, Вадим Шипачев уже набрал 1+1 в матче с "Трактором"! И теперь у него 500 очков в КХЛ!— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 5 января 2018 г.
Поздравляем! #hcSKA pic.twitter.com/qMCznHZNDC