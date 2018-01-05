С 1 февраля открывается регулярное сообщение между Москвой и Каиром
Компания EgyptAir будет выполнять по три рейса в неделю между Каиром и Москвой с 1 февраля 2018-го.
Об этом 5 января пишет Egypt Today. Рейсы будут отправляться по вторникам, четвергам и воскресеньям. Кроме того, дополнительно 20 рейсов будут зарезервированы на время чемпионата мира по футболу-2018 в России. Представители EgyptAir заявили, что направят специального менеджера в офис в Москве для координации действий с российскими авиационными властями.
Справка:
Напомним, накануне, 4 января, Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярного воздушного сообщения с Каиром. Авиасообщение было прервано после катастрофы — 31 октября 2015 года самолет А321 российской авиакомпании «Когалымавиа» из Шарм-эш-Шейха в Петербург потерпел крушение над Синайским полуостровом. Случившееся признано терактом, в результате которого погибло 224 человека.
11 декабря 2017-го Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Каир, где и заявил о возобновлении авиасообщениями между странами. Соответствующий протокол Россия и Египет подписали 15 декабря.