С 1 февраля открывается регулярное сообщение между Москвой и Каиром

Компания EgyptAir будет выполнять по три рейса в неделю между Каиром и Москвой с 1 февраля 2018-го.

Об этом 5 января пишет Egypt Today. Рейсы будут отправляться по вторникам, четвергам и воскресеньям. Кроме того, дополнительно 20 рейсов будут зарезервированы на время чемпионата мира по футболу-2018 в России. Представители EgyptAir заявили, что направят специального менеджера в офис в Москве для координации действий с российскими авиационными властями.