ОБСЕ требует разобраться с высылкой российских журналистов из Латвии

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил об обеспокоенности в связи с депортацией двух российских журналистов из Латвии.

Заявление размещено на официальном сайте организации 5 января. «Я напоминаю, что страны – члены ОБСЕ обязались упрощать работу и аккредитацию журналистов из других государств ОБСЕ. Свободный доступ к информации и ее распространение между странами — важная часть большой концепции безопасности, на которой базируется организация. Вот почему я призываю власти пересмотреть применение ограничительных и избирательных мер в отношении иностранных журналистов», – пишет Дезир.

Напомним, накануне, 4 января, стало известно, что власти Латвии депортируют из страны двух российских журналистов — супружескую пару Анатолия и Ольгу Курлаевых. Первый работал корреспондентом телеканала «ТВ Центр», вторая — ВГТРК. По предварительной информации, их обвиняют в угрозе национальной безопасности Латвии. Представитель ОБСЕ Арлем Дезир уточнил, что основаниям для высылки в обоих случаях «не хватает прозрачности», они «остаются неясными».