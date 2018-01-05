СМИ: Путин сократил каждого пятого «гаишника»

Указ, который президент Путин подписал 31 декабря прошедшего года, означает увольнение 10 тысяч работников ГИБДД, выяснила «Газета.ру». В материале, который вышел 5 января, издание цитирует этот указ, а также секретный внутренний документ МВД для служебного пользования, который разъясняет суть более конкретно: фактически уволить собираются каждого пятого «гаишника».

Первый пункт указа, опубликованного на официальном портале правовой информации, гласит: «Установить с 1 января 2018 г. предельную штатную численность органов внутренних дел России, финансируемую за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в количестве 894 871 единицы, в том числе сотрудников органов внутренних дел России в количестве 746 859 человек, федеральных государственных гражданских служащих — 17 199, работников — 130 813». Предыдущим указом глава государства в сентябре 2016 года сократил штаты МВД на 163 тысячи человек и установил максимальную штатную численность в количестве 904 871 единицы. Значит, «новогоднее» сокращение коснулось 10 тысяч сотрудников МВД.

Однако у документа имеются и секретные 2-й и 3-й пункты – для служебного пользования. «Газета.Ru» получила внутренний приказ МВД №983, также изданный 31 декабря для разъяснения президентского указа. Документ поясняет, что сокращать будут только работников ГИБДД. Всего их в России сейчас 55 тысяч, минус 10 тысяч означает увольнение почти пятой части сотрудников дорожной службы.

Сокращение затронет все регионы страны, но не коснется двух подразделений: тех, где принимают экзамены на водительские права, и тех, которые осуществляют регистрационные действия.