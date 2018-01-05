СМИ: МОК утвердил форму российской сборной по хоккею для Олимпиады

Международный олимпийский комитет утвердил окончательный вариант формы хоккейной сборной России на Игры-2018 в Южной Корее.

Об этом 5 января пишет Чемпионат.com. За основу взят комплект, разработанный компанией Nike. Однако с формы убрали российский герб и добавили надпись «olympic athlete of russia». Красная форма будут «домашней», белая – «выездной», уточняет издание. Напомним, ранее МОК утвердил в целом серо-бело-красную форму для российских олимпийцев.

Справка:

5 декабря Международный олимпийский комитет отстранил Олимпийский комитет России от участия в зимней Олимпиаде-2018 из-за допинг-скандала, инициированного Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Российские спортсмены могут принять участие в Играх только под нейтральным флагом. Их список ещё предстоит утвердить МОК.

Отметим, 30 октября в Москве состоялась презентация коллекции олимпийской формы сборной России. На тот момент о решении МОК было еще неизвестно и на форме в большом количестве размещались национальные символы.