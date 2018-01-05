Работодателей, игнорирующих трудовой договор, проверят внепланово

Президент РФ Владимир Путин добавил поводов для внеплановых проверок работодателей. С нового года трудовая инспекция может нагрянуть в компании, предпочитающие неофициальные отношения с работниками.

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля, в последний день прошлого года Путин подписал законопроект «О внесении изменений в статью 360 Трудового кодекса Российской Федерации». Теперь внеплановым проверкам подвергнут тех работодателей, которые заключают с сотрудниками гражданско-правовые договоры, ошибаются в оформлении или вовсе пренебрегают необходимыми документами. Пожаловаться на нарушения могут как индивидуальные предприниматели, юридические лица, органы госвласти и местного самоуправления, профсоюзы, так и сами граждане. Кроме того, сигналом для визита государственных трудовых инспекторов могут стать публикации в СМИ.

Ранее с инспекцией без предупреждения в компании приходили только после сообщений о невыплате зарплаты и нарушении требований охраны труда, которые стали причиной угрозы жизни и здоровью сотрудника.