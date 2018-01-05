В египетском Луксоре упал воздушный шар с туристами

Воздушный шар потерпел крушение из-за плохой погоды в древнем египетском городе Луксор, сообщила 5 января местная газета Al-Masry Al-Youm.

По данным издания, погибла женщина 36 лет. Еще 12 человек пострадали, получив переломы, в том числе серьезные: двое в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести были госпитализированы. Из каких стран прибыли туристы, пока неизвестно, сообщается лишь, что это были граждане нескольких государств.

Как пояснили «Фонтанке» в российском посольстве в Египте, о погибших или пострадавших россиянах данных пока нет. Сейчас число российских туристов в Египте мизерное, подчеркнули там, несмотря на то, что некоторые граждане РФ обходили запрет на авиасообщение с южной страной, летая непрямыми рейсами – в частности через Минск. Кстати, консульство России в Хургаде сейчас разыскивает двоих россиян, мужчину и женщину, которые 19 декабря прибыли в Египет через Минск и с 29 декабря не выходили на связь с родными. Других данных об их судьбе нет; возможно, они слишком устали отмечать Новый год. Объявление о розыске размещено на странице консульства в Facebook.

Напомним, 4 января президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении воздушного сообщения с Каиром, прерванного в конце 2015 года после теракта на борту авиалайнера, летевшего в Петербург из Шарм-эш-Шейха.