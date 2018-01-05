Конституционный суд Молдавии разрешил запретить российские новости в стране

Конституционный суд (КС) Молдавии разрешил парламенту обойти вето президента на закон о запрете новостных и информационно-аналитических передач из России.

Как пишет 5 января «Коммерсантъ», КС вынес решение в ответ на запрос депутата от правящей Демократической партии Молдовы Сергея Сырбу. «Президент вправе отправлять законы на доработку, но не более одного раза», — цитирует ТАСС слова председателя КС Тудора Панцыру. Вторичное вето судьи расценивают как «неспособность президента исполнять свои обязанности». Тогда полномочия главы государства можно делегировать председателю парламента или премьер-министру.

Напомним, законопроект о запрете российских телепередач парламент Молдавии принял 22 декабря 2017 года. Поправки ограничивают «трансляцию информационно-аналитических, политических и военных передач с территории государств, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении». За нарушение на вещателя могут наложить штраф от 2 до 4 тысяч евро или отозвать лицензию. Президент Молдавии Игорь Додон отказался утверждать законопроект.