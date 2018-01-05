Еще
21:57 05.01.2018
Пришлите свою новость!
21:44
Взрывотехники ОМОН прервали работу «Полушки» в Девяткино
21:16
В Петербурге девушка пошла ночью в библиотеку и оказалась в полиции
20:55
Под сокращения в ГИБДД Петербурга попадут вакансии
19:49
Турпоток россиян в Финляндию вырос в 2017-м на 12%
19:27
Мутко: МОК 8 января начнет оглашать список спортсменов, допущенных до Олимпиады
19:03
Министр транспорта стал Дедом Морозом в Петербурге
18:18
Порошенко: Украина начинает «год энергетической независимости»
18:10
Водитель сбил двоих пешеходов в Горелово и скрылся
17:49
Мединский рассказал об отношении к Oxxxymiron’у
17:44
В Киеве задержан экс-министр здравоохранения Крыма
17:33
Подозрительный рюкзак нарушил работу «Французского бульвара»
17:26
СКА обыграл на выезде челябинский «Трактор»
17:02
С 1 февраля открывается регулярное сообщение между Москвой и Каиром
16:42
ОБСЕ требует разобраться с высылкой российских журналистов из Латвии
15:58
СМИ: Путин сократил каждого пятого «гаишника»
15:51
СМИ: МОК утвердил форму российской сборной по хоккею для Олимпиады
15:50
После Рождества в Ленобласти похолодает до чертовой дюжины
15:42
Работодателей, игнорирующих трудовой договор, проверят внепланово
15:31
В египетском Луксоре упал воздушный шар с туристами
15:28
Полиция Финляндии расследует кражу десятков тысяч евро при продаже биткоинов
15:23
Конституционный суд Молдавии разрешил запретить российские новости в стране
15:12
Вместо ЧМ-2018 Мутко будет готовиться к Генеральной ассамблее Всемирной туристской организации
15:05
Ридли Скотт может снять для Disney «Сагу о Мерлине»
14:55
На Костюшко нашли мертвую женщину
14:46
В больницах остаются шестеро пострадавших при взрыве в «Перекрестке»
14:36
Покойники в морге НИИ Джанелидзе будут ждать судмедэкспертов до конца каникул
14:10
Ни одна из российских авиакомпаний не вошла в Топ-20 самых безопасных
14:03
На Камышовой петербурженку лишили вклада на треть миллиона
13:50
Умер один из основателей московского концептуализма, художник Владимир Янкилевский
13:35
Детям из сгоревшего на Васильевском острове автобуса срочно оформляют документы
13:03
Самолет в Доминикану вылетел из Пулково с задержкой более чем в 10 часов
12:50
В Шушарах из магазина «Градусы» вынесли деньги и алкоголь
12:42
560 зданий в Красногвардейском районе остались без тепла
12:35
Скончался депутат первого созыва Законодательного собрания Петербурга Юрий Терентьев
12:11
У «Монпансье» прохожего избили и затолкали в багажник
11:57
Жителей Мурманска поздравили с Новым годом предложением купить надгробный памятник
11:48
В нескольких регионах начался сбор подписей в поддержку выдвижения Путина на выборах
11:44
После атаки на авиабазу Хмеймим ее охрану усилили
11:14
СМИ: ФБР заинтересовалось фондом Клинтонов
11:01
Саакашвили в Грузии заочно приговорили к 3 годам лишения свободы
10:55
Пять самолетов опаздывают в Пулково из Москвы
10:53
Самолет AZUR air не смог вылететь из Петербурга в Доминикану
10:36
СМИ: Полузащитник «Зенита» Нобоа хочет вернуться на родину
10:21
Капитана самолёта убило дверью в финском аэропорту Киттиля
10:15
Милонов требует спрятать алкоголь с прилавков
09:55
Последний сезон «Игры престолов» выйдет в 2019-м с «продолжительными» сериями
01:32
Песенки времен Шекспира наполнят духом Рождества квартиру Римского-Корсакова
01:13
Парк имени Бабушкина на три вечера озарит свет бенгальских огней
00:15
«Доктор Питер» рассказывает, куда обращаться за помощью 5 января
04/01
На Московском шоссе с разницей в 3 часа сбили двоих пешеходов
04/01
Роспотребнадзор расследует массовое отравление артистов в Москве
04/01
Умер еврейский писатель Аппельфельд, рассказавший о Холокосте
04/01
СМИ: В результате теракта в Кабуле погибли не менее 15 человек
04/01
СМИ: В Грозном бывший сотрудник Росгвардии застрелил девушку, празднуя Новый год
04/01
Россия продлила запрет на транзит украинских товаров
04/01
Сбор подписей за Путина начнется 5 января
04/01
СМИ: Глава Intel продал пакет акций компании после того, как узнал о критической уязвимости процессоров
04/01
Новогодние праздники петербуржцы проводят в очередях «за искусством»
04/01
СМИ: «Зенит» поменяет Жиркова на Смолова
04/01
Композитор пожертвовала миллион евро на покупку крупнейшего органа в Финляндии
04/01
Журналисты опубликовали фото поврежденных самолетов с авиабазы в Сирии
04/01
Во всех процессорах Intel, выпущенных с 1995 года, нашли критическую уязвимость
04/01
На границе с Эстонией и Финляндией в Ленобласти за сутки оформили 50 тысяч туристов
04/01
Мутко исключен из состава оргкомитета ЧМ-2018
04/01
Страховой ущерб от стихийных бедствий в 2017-м поставил рекорд
04/01
CAS оставил за российскими спортсменами право на участие в международных соревнованиях
04/01
В Петербурге сменился председатель горсуда
04/01
В Латвии официально уравняли в статусе советских солдат и ветеранов вермахта
04/01
МИД РФ: Высылка российских журналистов из Латвии нарушает «свободу выражения мнения»
04/01
Гордеев сменил Цуканова в Совете безопасности
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
05.01.2018 15:12

Вместо ЧМ-2018 Мутко будет готовиться к Генеральной ассамблее Всемирной туристской организации

Вице-премьер России Виталий Мутко назначен председателем оргкомитета по подготовке к проведению 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации (ЮНВТО) в Петербурге.

Соответствующее распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на официальном портале правовой информации. В нем уточняется, что организационно-техническим обеспечением деятельности оргкомитета займется Минкульт. В оргкомитет помимо Мутко войдут замминистра культуры Алла Манилова, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, замминистра транспорта Николай Асаул и другие. Любопытно, что для организации ассамблеи выбрали «бывших петербуржцев» – и Манилова, и Асаул, и Мутко ранее работали в Смольном.

Напомним, накануне, 4 января, Виталия Мутко исключили из состава наблюдательного совета оргкомитета чемпионата мира по футболу «Россия-2018». А 25 декабря вице-премьер приостановил свою работу на посту главы РФС до окончания судебных разбирательств с Международным олимпийским комитетом, который пожизненно дисквалифицировал чиновника. 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.12.2017 17:15

Банк «Санкт-Петербург» начинает выпуск карт Visa Cash Back

Банк «Санкт-Петербург» начинает выпуск карт Visa Cash Back. С картой Visa Cash Back клиенты банка смогут получать возврат денежных средств в размере до 10% от суммы совершенных покупок.
Bau City Development
28.11.2017 17:50

ЖК «БауХаус» построили за год

Строительство флагманского дома компании Bau City Development – ЖК BauHaus началось в ноябре прошлого года, тогда была забита первая свая, а уже сегодня на проспекте Космонавтов построены две башни. Секция «B» в этом месяце будет готова под крышу, а секция «А» – вплоть до 23 этажа (из 25)
Коллаж Елены Ясинской/ фото с pixabay.com/ KiraHundeDog/pixabay.com/Vined
15.11.2017 15:01

Китай становится ближе Санкт-Петербургу и доступнее

Бюро переводов Санкт-Петербург и Китайский Центр Переводов объединяют усилия в сближении Китая и России в Санкт-Петербурге, путем предоставления качественных услуг по более доступным ценам
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Порошенко: Украина начинает «год энергетической независимости»
СМИ: Путин сократил каждого пятого «гаишника»
Вместо ЧМ-2018 Мутко будет готовиться к Генеральной ассамблее Всемирной туристской организации
СМИ: ФБР заинтересовалось фондом Клинтонов
Россия продлила запрет на транзит украинских товаров
Мутко исключен из состава оргкомитета ЧМ-2018
В Петербурге сменился председатель горсуда
Гордеев сменил Цуканова в Совете безопасности
СМИ: Путин отдыхает на новогодние праздники в Хакасии
Губернатор Полтавченко начал год с вручения ключей от пылесосов
Дмитрий Травин: «Мы упали на дно, ушиблись головкой и сидим дальше»
Валерий Соловей: «Нас ждёт сталинская модернизация в вегетарианской версии»
Виталий Милонов: «Закон Димы Яковлева» был жестоким и недоработанным
«Другого кандидата нет и быть не может»
Как вести бизнес по-фински
Кто заменит Зюганова
Кто достоин помочь Путину на пути к президентству
Депутаты решили взять город под контроль
В деле Нелидова пересеклись матрешки и ФСБ
Тринадцать ответов Путина
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Новогодние праздники петербуржцы проводят в очередях «за искусством»

читатель "Фонтанки"

На стрелке Васильевского острова полыхал автобус

скриншот видео с сайта youtube.com

В Ленобласти поселилась Грозная львица

Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.12.2017 17:15
Банк «Санкт-Петербург» начинает выпуск карт Visa Cash Back
Банк «Санкт-Петербург» начинает выпуск карт Visa Cash Back. С картой Visa Cash Back клиенты банка смогут получать возврат денежных средств в размере до 10% от суммы совершенных покупок.
Bau City Development
28.11.2017 17:50
ЖК «БауХаус» построили за год
Строительство флагманского дома компании Bau City Development – ЖК BauHaus началось в ноябре прошлого года, тогда была забита первая свая, а уже сегодня на проспекте Космонавтов построены две башни. Секция «B» в этом месяце будет готова под крышу, а секция «А» – вплоть до 23 этажа (из 25)
Коллаж Елены Ясинской/ фото с pixabay.com/ KiraHundeDog/pixabay.com/Vined
15.11.2017 15:01
Китай становится ближе Санкт-Петербургу и доступнее
Бюро переводов Санкт-Петербург и Китайский Центр Переводов объединяют усилия в сближении Китая и России в Санкт-Петербурге, путем предоставления качественных услуг по более доступным ценам
Автор Вадим Гуркин, штатный фотограф КВК «Империя Форум».
09.11.2017 17:00
Розничные сети обновят ассортимент на выставке Петерфуд-2017
15-17 ноября в петербургском КВЦ «Экспофорум» пройдет старейшая международная выставка продовольственных товаров Петерфуд-2017. В этом году выставка выросла на 30%
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
02.11.2017 17:55
Осенние рекорды ипотеки в Банке «Санкт-Петербург»
Банк обновил собственный рекорд по объему ежемесячных выдач времен окончания программы государственной поддержки ипотечного кредитования
«Строительный трест»
31.10.2017 17:07
Жилой комплекс OSTROV готовится к сдаче
Жилой комплекс бизнес-класса OSTROV на Петровском острове, который возводит «Строительный трест», будет сдан в 4 квартале 2017 года. На объекте ведутся завершающие работы
Пресс Служба Группы «Эталон»
31.10.2017 12:10
Аккредитован новый корпус квартала «Галактика» от «Эталон ЛенСпецСМУ»
ПАО «Промсвязьбанк» аккредитовал корпус 8.1 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга
УК “Новоселье”
26.10.2017 15:10
УК “Новоселье”: квартал “Дельта” будет введен в эксплуатацию раньше заявленного срока
Четвертая очередь строительства крупномасштабного проекта комплексного освоения территории “Новоселье: городские кварталы” возводится с опережением графика
«Галамарт»
25.10.2017 12:06
Суперконкурс на открытии пятого "Галамарта" в Питере
Успей за 60 секунд и забери с собой бесплатно! Суперконкурс на открытии пятого "Галамарта" в Питере
«Петербургская Недвижимость»
27.09.2017 16:07
«Петербургская Недвижимость» проведёт вебинар по «трешкам»
Каждый месяц компания «Петербургская Недвижимость» проводит серию вебинаров на различные актуальные темы. Сентябрь не исключение
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.