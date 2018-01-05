Вместо ЧМ-2018 Мутко будет готовиться к Генеральной ассамблее Всемирной туристской организации

Вице-премьер России Виталий Мутко назначен председателем оргкомитета по подготовке к проведению 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации (ЮНВТО) в Петербурге.

Соответствующее распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на официальном портале правовой информации. В нем уточняется, что организационно-техническим обеспечением деятельности оргкомитета займется Минкульт. В оргкомитет помимо Мутко войдут замминистра культуры Алла Манилова, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, замминистра транспорта Николай Асаул и другие. Любопытно, что для организации ассамблеи выбрали «бывших петербуржцев» – и Манилова, и Асаул, и Мутко ранее работали в Смольном.

Напомним, накануне, 4 января, Виталия Мутко исключили из состава наблюдательного совета оргкомитета чемпионата мира по футболу «Россия-2018». А 25 декабря вице-премьер приостановил свою работу на посту главы РФС до окончания судебных разбирательств с Международным олимпийским комитетом, который пожизненно дисквалифицировал чиновника.