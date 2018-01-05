На Костюшко нашли мертвую женщину

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность и обстоятельства смерти женщины, тело которой обнаружили в Московском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», днем 5 января полицейские работают во дворе дома 40 по улице Костюшко. Там рядом с газоном на углу здания обнаружили мертвую женщину. Кроме полиции местные жители заметили также машину скорой, но, по их словам, она уже уехала.

Точные причины смерти будут известны после того, как тело осмотрят судмедэксперты. По предварительной информации, насильственной смерть не была.