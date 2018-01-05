В больницах остаются шестеро пострадавших при взрыве в «Перекрестке»
Из Мариинской больницы в ночь на 5 января выписали 2 пострадавших при взрыве в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте.
Об этом в Twitter сообщила вице-губернатор Петербурга Анна Митянина. Она уточнила, что на 14.00 5 января в больницах остаются шестеро людей, раненных при взрыве. Напомним, всего пострадали 18 человек.
За прошедшую ночь из Мариинской больницы были выписаны 2 пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток".— Анна Митянина (@A_Mitjanina) 5 января 2018 г.
По состоянию на 05.01.2018 (14.00 ) общее количество пострадавших: 18.
Остаются в стационарах: 6.
Дмитрия Лукьяненко, которого обвиняют в организации взрыва, 31 декабря арестовали на два месяца, ему предъявили обвинение в совершении теракта.
Справка:
Взрыв в «Перекрестке» изначально был квалифицирован по статье «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом». На следующий день Владимир Путин заявил, что в Петербурге совершен теракт. 31 декабря СК согласился с президентом.
29 декабря ответственность за «Перекресток» взяла на себя запрещенная в России и признанная террористической организация «Исламское государство», а 30-го числа был задержан Лукьяненко. По версии следствия, он организовал и исполнил подрыв супермаркета в одиночку. Ранее «Фонтанка» сообщала, что расследованию помогли обнаруженные во взорванном магазине флешки. Подрывом, по предварительным данным, Лукьяненко хотел донести до масс информацию о школе «Дэир», с педагогами которой у него не сложились отношения. Взрыв на Кондратьевском проспекте произошел 27 декабря. Пострадали восемнадцать человек, шестеро остаются в больницах.