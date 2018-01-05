В больницах остаются шестеро пострадавших при взрыве в «Перекрестке»

Из Мариинской больницы в ночь на 5 января выписали 2 пострадавших при взрыве в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте.

Об этом в Twitter сообщила вице-губернатор Петербурга Анна Митянина. Она уточнила, что на 14.00 5 января в больницах остаются шестеро людей, раненных при взрыве. Напомним, всего пострадали 18 человек.

За прошедшую ночь из Мариинской больницы были выписаны 2 пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток".

По состоянию на 05.01.2018 (14.00 ) общее количество пострадавших: 18.

Остаются в стационарах: 6. — Анна Митянина (@A_Mitjanina) 5 января 2018 г.

Дмитрия Лукьяненко, которого обвиняют в организации взрыва, 31 декабря арестовали на два месяца, ему предъявили обвинение в совершении теракта.