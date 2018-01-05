Покойники в морге НИИ Джанелидзе будут ждать судмедэкспертов до конца каникул

В морге петербургского НИИ имени Джанелидзе трупы, которым необходима судебно-медицинская экспертиза, будут ждать специалиста до конца каникул. Об этом «Фонтанке» 5 января сообщили в справочной больницы. Судмедэксперт, который приезжает в НИИ из ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Санкт-Петербурга» (Екатерининский проспект, 10), появится не ранее, чем 8 или 9 января, пояснила нашему изданию работница морга.

Выяснить ситуацию побудило письмо читателей – родственников скончавшегося 2 января в больнице жителя Петербурга. По их словам, судмедэксперт не работает с обеда 2 января. «Сначала уверяли, что рабочий день у него будет 05.01, но, приехав сегодня, обнаружили записку на клочке бумаги, приклеенную к двери, о том, что рабочий день только 09.01.2018 г. Как такое возможно в большом городе, когда свидетельства о смерти выдают без выходных?! В комитете здравоохранения по горячей линии на этот вопрос ответить не смогли и приняли только устную жалобу», – сообщила нашему изданию петербурженка Юлия. На звонки «Фонтанки» ни горячая линия, ни пресс-служба комздрава не ответили. Молчали и все телефоны ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Санкт-Петербурга».

В справочной НИИ им. Джанелидзе сообщили следующее: «После праздников все уже. Я вам дам телефоны судмедэкспертов, если дозвонитесь, может быть, работают. Затрудняюсь ответить на этот вопрос. Звоните в морг. Морг работал 2-го с 9 до 14, 3 и 4-го был выходной, 5-го с 9 до 14, 6 и 7 выходной, 8-го с 9 до 14».

В морге при больнице пояснили, что, действительно, эксперты на вскрытия приезжают из ГУЗ, с Екатерининского, 10. «То ли восьмого они приедут, то ли девятого, я точно не знаю. До восьмого точно их не будет», – заявила сотрудница морга. Сколько тел будет дожидаться экспертизы до 8 января, она не знает.