На Камышовой петербурженку лишили вклада на треть миллиона

Двое в капюшонах не позволили петербурженке сделать вклад в валюте. Без денег ее оставили в двух километрах от банка.

Как стало известно «Фонтанке», о преступлении полицейским рассказала женщина, оставшаяся без средств 4 января. По словам потерпевшей, двое злоумышленников подстерегли её около восьми утра у дома 28/1 по Камышовой улице. Их внешность ничем не запомнилась, разве что один был выше среднего роста и с натянутым на голову капюшоном толстовки. Единственной их добычей стал белый конверт – выхватив его из сумки, нападавшие сбежали.

Вместе с конвертом они унесли 6 тысяч долларов (чуть больше 340 тысяч рублей). Деньги, как пояснила женщина, она хотела положить в банковскую ячейку на Комендантском проспекте, 13.

Обстоятельства происшествия выясняются.