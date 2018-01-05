Умер один из основателей московского концептуализма, художник Владимир Янкилевский

Художник Владимир Янкилевский скончался 4 января в возрасте 79 лет.

Об этом сообщил в своем Facebook научный руководитель Центра изучения и развития современного искусства Алек Эпштейн. «Все, кто знал этого уникального человека, навсегда сохранят самую светлую память о нем; навсегда сохранится память о нем и в истории русского и мирового искусства», – написал он.

Владимир Янкилевский родился в Москве 15 февраля 1938 года, окончил художественную студию при Институте им. В. И. Сурикова и Полиграфический институт. Первая выставка прошла в 1962 году в Доме народного творчества на Таганке. В том же году Янкилевский принял участие в выставке «30 лет МОСХа», которую жестко раскритиковал генеральный секретарь КПСС Никита Хрущев. После этого художник надолго потерял возможность выставляться. Только в 1975-м он принял участие в выставке в павильоне «Пчеловодство» на ВДНХ. С конца 1980-х жил в эмиграции, в Нью-Йорке и Париже. Сейчас работы художника выставлены в 35 музеях и галереях мира.

В Московском музее современного искусства в 2018 году должна пройти ретроспектива «Владимир Янкилевский. Экзистенциальный ящик» в честь 80-летия художника.