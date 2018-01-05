Детям из сгоревшего на Васильевском острове автобуса срочно оформляют документы

Школьникам, чьи вещи сгорели вместе с туристическим автобусом в центре Петербурга, в кратчайшие сроки оформляют и вручают временные документы. Дети вернутся домой вовремя.

Как сообщили 5 января в ГУ МЧС по Петербургу, всестороннюю помощь школьникам оказывают как правительство города, так и сами спасатели. Вопрос с документами на поезд уже решен, с отелем договорились о бесплатном питании для тех, чьи вещи уничтожил пожар, а до их отъезда администрация города обещает все же организовать экскурсию и показать детям красоты и музеи Северной столицы.

«Петербургские спасатели надеются, что досадный инцидент со сгоревшими вещами и документами не омрачит их впечатлений от прекрасного города на Неве, и они еще не раз вернутся в наш гостеприимный город», – рассказали в МЧС и пригласили школьников в первый музей пожарного дела в России – на Пожарно-техническую выставку имени Б.И. Кончаева на Васильевском острове.

Напомним, 4 января на Биржевой площади дотла сгорел туристический автобус, который привез на обзорную экскурсию участников театрального фестиваля. По уточненным данным, это четверо взрослых и 46 школьников из Барнаула и Костромы. Никто из них не пострадал, но рюкзаки трёх костромских и восьми барнаульских школьников сгорели. Об этом сообщили в департаменте образования Костромской области. Документы восстанавливают, а деньги обещают возместить. Проверку по факту происшествия проводит прокуратура.