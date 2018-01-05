Самолет в Доминикану вылетел из Пулково с задержкой более чем в 10 часов

Рейс авиакомпании AZUR air в доминиканскую Пунта-Кану вылетел с задержкой в 10 часов 16 минут.

Согласно онлайн-табло Пулково, вылет состоялся в 12.16 5 января. По расписанию рейс должен был отправиться в Доминикану еще в 2 часа ночи. Как сообщали «Фонтанке» пассажиры, регистрация и посадки прошли вовремя, но уже со взлетно-посадочной полосы самолет развернули обратно. В Пулково объяснили это «техническими причинами». В результате ждать своего рейса пассажирам пришлось более 10 часов.