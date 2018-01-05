В Шушарах из магазина «Градусы» вынесли деньги и алкоголь

Алкомаркет в Пушкинском районе Петербурга обчистила парочка ночных налетчиков. В какую сумму обошёлся их визит в магазин, пока не установили, но двух бутылок спиртного там уже недосчитались.

Как стало известно «Фонтанке», сигнализация в магазине «Градусы» на Ростовской улице, 13, сработала в 3.55 ночи 5 января. Приехавшая на место охрана увидела взломанные двери, но злоумышленников не застала. Камеры наблюдения зафиксировали, что ночными гостями были двое мужчин среднего роста. Один был в шапке-ушанке и светлой одежде, а второй прятал лицо за капюшоном темной куртки.

Парочка ушла из магазина с металлическим ящиком, в котором были деньги и заначка из двух бутылок алкоголя. Полный список и стоимость похищенного станут известны после инвентаризации.