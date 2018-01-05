560 зданий в Красногвардейском районе остались без тепла

В районе Ржевка-Пороховые ограничили теплоснабжение из-за дефекта на трубопроводе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Об этом 5 января «Фонтанке» сообщили в компании. Там уточнили, что сотрудники «Теплосети» во время планового объезда обнаружили парение в районе дома 32а по проспекту Большевиков и к полудню приступили к ремонту трубопровода диаметром 1200 мм. В ГУП «ТЭК СПб» сообщили, что всего в зоне отключения оказались 560 зданий — 349 жилых домов, 88 детских, 10 лечебных учреждений и 113 прочих зданий. Социальные учреждения поставлены «на проток» – фактически отключение они почувствовать не должны. Другие дома остались без тепла до 18.00 6 января. Горячая вода поступает потребителям в полном объеме, уточнили в ГУП «ТЭК СПб».