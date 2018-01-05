Скончался депутат первого созыва Законодательного собрания Петербурга Юрий Терентьев

В Петербурге 3 января скончался депутат городского парламента первого созыва Юрий Терентьев — один из известнейших и наиболее «ортодоксальных» петербургских коммунистов. Об этом 5 января сообщил сайт организации «Российская коммунистическая рабочая партия» (РКРП). Терентьев умер на 77-м году жизни от продолжительной болезни.

Депутатом ЗакСа Терентьев был избран в 1994 году. Выдвигался от объединения «Коммунисты Ленинграда», координатор одноименной фракции; в том же 1994-м возглавлял Ленинградский — Северо-Западный региональный список кандидатов в депутаты Госдумы от избирательного блока «Коммунисты — Трудовая Россия — за Советский Союз». В 1996 году баллотировался на пост губернатора Петербурга, а также на пост главы Ленинградской области в сентябре 2003-го.

Терентьев был одним из основателей РКРП. «Именно его голос со знаменитого митинга ленинградских коммунистов 4 ноября 1989 года: «Не дадим ударить перестройкой по кораблю коммунизма», прозвучал на всю страну и известил, что есть в партии силы, понимающие, что происходит, и готовые бороться», – сообщает сайт РКРП.