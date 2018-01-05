Скончался депутат первого созыва Законодательного собрания Петербурга Юрий Терентьев
В Петербурге 3 января скончался депутат городского парламента первого созыва Юрий Терентьев — один из известнейших и наиболее «ортодоксальных» петербургских коммунистов. Об этом 5 января сообщил сайт организации «Российская коммунистическая рабочая партия» (РКРП). Терентьев умер на 77-м году жизни от продолжительной болезни.
Депутатом ЗакСа Терентьев был избран в 1994 году. Выдвигался от объединения «Коммунисты Ленинграда», координатор одноименной фракции; в том же 1994-м возглавлял Ленинградский — Северо-Западный региональный список кандидатов в депутаты Госдумы от избирательного блока «Коммунисты — Трудовая Россия — за Советский Союз». В 1996 году баллотировался на пост губернатора Петербурга, а также на пост главы Ленинградской области в сентябре 2003-го.
Терентьев был одним из основателей РКРП. «Именно его голос со знаменитого митинга ленинградских коммунистов 4 ноября 1989 года: «Не дадим ударить перестройкой по кораблю коммунизма», прозвучал на всю страну и известил, что есть в партии силы, понимающие, что происходит, и готовые бороться», – сообщает сайт РКРП.
Справка:
РКРП — общероссийская политическая общественная организация «Российская коммунистическая рабочая партия» (также известная как «партия Тюлькина»). Придерживается ортодоксальных ленинско-сталинских позиций. Создана осенью 1991 года на основе Движения Коммунистической инициативы (ДКИ).
Лидеры: Виктор Тюлькин (1-й секретарь ЦК), Юрий Терентьев (1-й секретарь Ленинградской организации), Борис Ячменев, до апреля 1996-го — Виктор Анпилов, до осени 1999-го — Алексей Сергеев (являвшийся секретарем ЦК по идеологии).
В 2001 году вошла в Российскую коммунистическую рабочую партию в составе КПСС (РКРП-КПСС) (2001-2007), которая в 2007 году была лишена статуса политической партии и с тех пор существует в форме общественной организации. До апреля 2012 года носила название Российская коммунистическая рабочая партия — Российская партия коммунистов (РКРП-РПК, неофициально также Российская коммунистическая рабочая партия — Революционная партия коммунистов).