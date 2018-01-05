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05.01.2018 12:11

У «Монпансье» прохожего избили и затолкали в багажник

Полиция Приморского района ищет зеленый Hyundai с человеком в багажнике. На мужчину напали рядом с торговым центром на северо-западе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», в четверть пятого вечера 4 января в службу «112» позвонила женщина, заявившая, что стала свидетельницей похищения. Преступление, как она рассказала, произошло на ее глазах на Планерной улице, 59. На выходе из ТРК «Монпансье» она увидела, как несколько молодых подтянутых людей избивают мужчину. Драка закончилась быстро, и жертву за ноги затащили в подъехавший зеленый Hyundai Elantra. Сама компания разделилась: двое разбежались, а остальные прыгнули в автомобиль и уехали в сторону Долгоозерной.

Пересчитать нападавших женщина не успела. По ее словам, их было пять или шесть – все не старше 20 лет. Сотрудники полиции уже установили, что иномарка принадлежит 24-летней уроженке Крыма.


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27.12.2017 18:20
Провести время с детьми – бесценно
Чем занять любимое чадо во время каникул? Отправиться с ним в парк активного отдыха и, наконец-то, провести время вместе
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
Магазин "Кей"
19.12.2017 10:00
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