Жителей Мурманска поздравили с Новым годом предложением купить надгробный памятник

Мурманский филиал ЗАО «Военно-мемориальная компания» (ВМК) направил местным жителям поздравления с Новым годом — и заодно предложения о приобретении надгробных памятников.

Как пишет 5 января FlashNord, об этом сообщили сами получатели писем. «Достаю из почтового ящика новогодний конверт. Думаю, кто-то решил поздравить. Рассматриваю внимательно — письмо из Военно-мемориальной компании. Написан мой адрес, а в графе «кому» написано «родственникам и ФИО моей умершей два года назад мамы». В письме предложение заказать у них памятник. Думаю, все представляют мое состояние. Это горе, которое трудно пережить. И «добрые» люди решили мне все это разворошить», – рассказала изданию местная жительница.

Связаться с ВМК FlashNord не удалось — телефоны компании не отвечают. Издание подчеркивает, что мемориальное предприятие уже не в первый раз оригинально рекламирует свои услуги. В 2013-м ВМК накануне Дня Победы разослала ветеранам письма, в которых обещала похоронить их за счет государства.