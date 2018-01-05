После атаки на авиабазу Хмеймим ее охрану усилили

Сирийские силовики усилили охрану самого аэродрома в Хмеймиме и территории, расположенной неподалеку.

Как пишут 5 января «Известия», меры были предприняты после нападения на российскую военную базу в Сирии. Сейчас продолжается поиск боевиков, причастных к атаке. Напомним, по информации, появившейся в СМИ 3 января, на базу Хмеймим напали 31 декабря. Первоначально сообщалось о том, что при атаке были уничтожены 7 самолетов. Позже в Минобороны заявили, что сведения в СМИ сильно преувеличены — при нападении боевиков погибли двое человек, а техника не пострадала. Однако затем в Интернете появились фотографии поврежденных (но не уничтоженных) российских самолетов.