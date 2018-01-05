СМИ: ФБР заинтересовалось фондом Клинтонов

Агенты ФБР ведут расследование деятельности благотворительного фонда семьи Клинтонов (Clinton Foundation).

Как пишет 5 января The Hill, новое расследование было инициировано министерством юстиции США. Агентов ФБР из города Литл-Рок в штате Арканзас интересует тот период, когда Хиллари Клинтон возглавляла госдепартамент. Они подозревают, что Клинтон могла обещать политическое содействие людям, которые делали пожертвования в ее фонд. Кроме того, ФБР проверит, не использовала ли Клинтон избавленные от налогов активы фонда на личные или политические цели.

Отметим, официально эту информацию отказались комментировать представители самой Хиллари, фонда Клинтонов и ФБР.