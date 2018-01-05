Саакашвили в Грузии заочно приговорили к 3 годам лишения свободы

Тбилисский городской суд признал экс-президента Грузии Михаила Саакашвили виновным по делу Сандро Гиргвлиани.

Об этом сообщает 5 января портал «Грузия. Онлайн». Бывшего главу государства приговорили к лишению свободы сроком на 3 года за «злоупотребление служебными полномочиями». Судья Георгий Аревадзе посчитал доказанным, что Саакашвили незаконно пообещал руководителю Департамента конституционной безопасности (ДКБ) Дате Ахалая, что помилует осужденных за убийство Сандро Гиргвлиани. В обход официальной Комиссии по помилованию экс-президент помиловал Геронтия Алания, Михаила Бибилуридзе, Автандила Апциаури и Александра Гачава и создал условия для их условно-досрочного освобождения.

Напомним, Михаила Саакашвили судят и на Украине «по подозрению в содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности». Теперь непонятно — будут ли его выдавать Грузии или продолжат судить в Киеве.