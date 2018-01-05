Пять самолетов опаздывают в Пулково из Москвы

Снегопад вызвал серьезные задержки авиарейсов из московских аэропортов 5 января. По данным сервиса «Яндекс-расписание», задерживаются более 20 рейсов, в том числе пять — из Москвы в Петербург.

На данный момент задержки прибытия в Петербург составляют от 30 минут до часа.

В авиадиспетческих службах Москвы объясняют опоздания тем, что решение о посадке прибывающих самолетов принимают сами пилоты в зависимости от погоды. Поэтому некоторые последующие вылеты задерживаются из-за несвоевременного прибытия бортов. «Яндекс-расписание» сообщает, что сегодня утром в Москве задержаны 25 рейсов и девять отменены. В Шереметьево задержаны 12 рейсов, во Внуково – восемь. Пять самолетов ждут вылета в Домодедово, и еще девять рейсов там же отменены.