Самолет AZUR air не смог вылететь из Петербурга в Доминикану

Рейс авиакомпании AZUR air в доминиканскую Пунта-Кану задерживается из-за технической неисправности. Пассажиров попросили подождать 9 часов, но время вылета снова сдвигается.

Как сообщили «Фонтанке» пассажиры, рейс 7877 должен был вылететь из Пулково в два часа ночи 5 января. Регистрация и посадка прошли вовремя, самолет начал движение, но на маршруте руления его развернули обратно. Людей попросили покинуть салон и подождать сначала час, а потом и до утра.

«Выгрузили багаж и предложили размещение до утра в Park Inn. Сонный клерк снимает копии паспортов и посадочных, прежде чем выдать ключи от номера. С такой скоростью не успеют разместить до 11:00», – жалуются пассажиры.

Впрочем, в назначенное время самолет вряд ли взлетит. В колл-центре AZUR air уточнили, что регистрация на рейс ещё не началась и, по всей видимости, вылет будет отодвинут. На сколько – не уточнили. В Пулково задержку объяснили техническими причинами.