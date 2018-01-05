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05.01.2018 10:36

СМИ: Полузащитник «Зенита» Нобоа хочет вернуться на родину

Игрок петербургского футбольного клуба «Зенит» Кристиан Нобоа заявил, что хочет завершить выступления в Европе и вернуться в Эквадор.

Как пишет 5 января «Спорт-Экспресс», об этом футболист заявил в интервью телеканалу CNT. «В данный момент я являюсь игроком «Зенита», мой контракт рассчитан еще на два с половиной года. Посмотрим, что произойдет. Не могу сказать с полной уверенностью, что останусь в команде. Я играю не так часто, как хотелось бы, а сейчас открыто трансферное окно, и у меня есть варианты продолжения карьеры», – цитирует издание его слова. Нобоа уточнил, что всегда хотел завершить карьеру в родном эквадорском клубе «Эмелек».


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