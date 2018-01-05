Милонов требует спрятать алкоголь с прилавков

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил Минпромторгу убрать алкоголь с открытых прилавков — как это уже сделали с сигаретами.

Как пишет 5 января РБК, Милонов направил письмо главе министерства Денису Мантурову. По мнению депутата, открытые витрины с алкоголем — «один из способов незаконной рекламы». «Полки с алкоголем не должны находиться на самых видных местах в торговых помещениях и должны быть перенесены в специальные огороженные пространства, где их не будут видеть дети и подростки, как это реализовано на примере продажи табачной продукции», — цитирует издание письмо народного избранника.

Виталий Милонов считает, что, если спрятать спиртное с прилавков, это поможет «оградить россиян от употребления алкоголя».