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05.01.2018 10:15

Милонов требует спрятать алкоголь с прилавков

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил Минпромторгу убрать алкоголь с открытых прилавков — как это уже сделали с сигаретами.

Как пишет 5 января РБК, Милонов направил письмо главе министерства Денису Мантурову. По мнению депутата, открытые витрины с алкоголем — «один из способов незаконной рекламы». «Полки с алкоголем не должны находиться на самых видных местах в торговых помещениях и должны быть перенесены в специальные огороженные пространства, где их не будут видеть дети и подростки, как это реализовано на примере продажи табачной продукции», — цитирует издание письмо народного избранника. 

Виталий Милонов считает, что, если спрятать спиртное с прилавков, это поможет «оградить россиян от употребления алкоголя».

 


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