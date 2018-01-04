Роспотребнадзор расследует массовое отравление артистов в Москве

Роспотребнадзор начал расследование после отравления артистов представления «Три века новогодней елки», проходившего в Колонном зале Дома союзов в Москве.

Об этом 4 января сообщается на сайте ведомства. 11 актеров получили пищевое отравление 3 января после обеда. Правда, госпитализировали из них только одного, остальные болели «в легкой форме». 4 января они уже вышли на работу. Как выяснили специалисты Роспотребнадзора, обеды были приготовлены компанией «НПО ЭКОФАРМА» и доставлены в доготовочный цех ООО «Акрополь». Затем еду разогрели и раздали актерам. Проверка ведомства выявила «многочисленные нарушения» в работе обоих предприятий. Составлены протоколы о временном запрете работы компаний.

«Эпидемиологическое расследование с целью установления причин и условий случившегося продолжается», – уточнили в Роспотребнадзоре.