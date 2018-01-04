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21:51 04.01.2018
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Роспотребнадзор расследует массовое отравление артистов в Москве
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Умер еврейский писатель Аппельфельд, рассказавший о Холокосте
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СМИ: В результате теракта в Кабуле погибли не менее 15 человек
21:01
СМИ: В Грозном бывший сотрудник Росгвардии застрелил девушку, празднуя Новый год
20:05
Россия продлила запрет на транзит украинских товаров
19:50
Сбор подписей за Путина начнется 5 января
19:26
СМИ: Глава Intel продал пакет акций компании после того, как узнал о критической уязвимости процессоров
18:43
Новогодние праздники петербуржцы проводят в очередях «за искусством»
18:30
СМИ: «Зенит» поменяет Жиркова на Смолова
18:20
Композитор пожертвовала миллион евро на покупку крупнейшего органа в Финляндии
18:12
Журналисты опубликовали фото поврежденных самолетов с авиабазы в Сирии
17:58
Во всех процессорах Intel, выпущенных с 1995 года, нашли критическую уязвимость
17:30
На границе с Эстонией и Финляндией в Ленобласти за сутки оформили 50 тысяч туристов
17:23
Мутко исключен из состава оргкомитета ЧМ-2018
17:14
Страховой ущерб от стихийных бедствий в 2017-м поставил рекорд
16:51
CAS оставил за российскими спортсменами право на участие в международных соревнованиях
16:46
В Петербурге сменился председатель горсуда
16:33
В Латвии официально уравняли в статусе советских солдат и ветеранов вермахта
16:28
МИД РФ: Высылка российских журналистов из Латвии нарушает «свободу выражения мнения»
15:58
Гордеев сменил Цуканова в Совете безопасности
15:45
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15:38
МВД хочет ужесточить ответственность за систематические нарушения ПДД
15:33
Путин подписал указ о возобновлении полетов в Каир
15:22
Петербургский арбитраж: Туалеты на вокзалах должны быть бесплатными для пассажиров
15:05
«Газпром» заявил о рекордных поставках газа в Европу
14:47
СМИ: Путин отдыхает на новогодние праздники в Хакасии
14:45
В Музее варежки открывается самая большая детская пряничная выставка
14:17
МВД решило ужесточить наказание за кражу электронных денег
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Петербург ждут рождественские морозы
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СМИ: На авиабазу ВКС РФ в Сирии напали боевики
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04.01.2018 21:01

СМИ: В Грозном бывший сотрудник Росгвардии застрелил девушку, празднуя Новый год

В новогоднюю ночь в Грозном от случайной пули, залетевшей в окно кухни в многоэтажном доме, погибла девушка 15-ти лет.

Об этом 4 января пишет «Кавказ.Реалии». По данным издания, по подозрению в непредумышленном убийстве задержан бывший сотрудник Росгвардии. Он стрелял в воздух, отмечая Новый год. Подозреваемый вину отрицает и говорит, что в воздух стрелял не только он, но и другие гвардейцы — в том числе, действующие. В пресс-службе управления Росгвардии по Чечне заявили, что подозреваемый был уволен из правоохранительных органов в декабре.


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Магазин "Кей"
19.12.2017 10:00

Эксперты КЕЙ рекомендуют игру Пэчворк – модель домашней швейной мастерской

Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Роспотребнадзор расследует массовое отравление артистов в Москве
СМИ: В результате теракта в Кабуле погибли не менее 15 человек
СМИ: В Грозном бывший сотрудник Росгвардии застрелил девушку, празднуя Новый год
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читатель "Фонтанки"

На стрелке Васильевского острова полыхал автобус

скриншот видео с сайта youtube.com

В Ленобласти поселилась Грозная львица

Новости компаний
Angry Birds Activity Park
27.12.2017 18:20
Провести время с детьми – бесценно
Чем занять любимое чадо во время каникул? Отправиться с ним в парк активного отдыха и, наконец-то, провести время вместе
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
Магазин "Кей"
19.12.2017 10:00
Эксперты КЕЙ рекомендуют игру Пэчворк – модель домашней швейной мастерской
Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
Компания «Дельта»
18.12.2017 10:41
Чтоб Дед Мороз всё ценное не унес: как защитить квартиру от воров
Новый год – праздник, которого с нетерпением ждут не только дети, но и домушники. В долгие январские каникулы, когда многих нет дома и квартира или дом без присмотра, для воров – раздолье
ЖК «YouПитер»/ГК “Арсенал-Недвижимость”
13.12.2017 19:34
В корпусе №17 ЖК «YouПитер» началось витражное остекление
ЖК «YouПитер» от ГК “Арсенал-Недвижимость” в ближайшее время пополнится очередными готовыми новостройками
https://pixabay.com
12.12.2017 17:50
Виртуальная комната — помощник в создании безбарьерной квартиры для инвалидов
Правильное обустройство дома для комфортного и безопасного проживания людей с ограниченными возможностями здоровья, пожилых людей - сложная задача. Часто совершенно непонятно, с чего именно начать переоборудование жилища. Какие именно средства нужно приобрести в первую очередь, а без каких можно обойтись
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
11.12.2017 12:09
Аэрофлот признан лидирующим авиационным брендом в мире
11 декабря 2017 года, Москва. – Аэрофлот получил международную премию World Travel Awards 2017 в самой престижной категории – «Лидирующий авиационный бренд мира». Награда в этой номинации вручалась впервые и сразу была присуждена ведущему российскому авиаперевозчику
ЖК Stockholm/Setl City
08.12.2017 20:00
ЖК премиум-класса Stockholm стал лауреатом конкурса «КАИССА»
Элитный жилой комплекс Stockholm, который Setl City возводит на берегу Большой Невки, стал победителем XXIII межрегионального конкурса в сфере недвижимости «КАИССА-2017». Проект Setl City опередил всех конкурентов в номинации «Лучший объект премиум-класса». Церемония награждения состоялась в Санкт-Петербурге 7 декабря
ЖК "Лондон Парк"/Компания Л1
08.12.2017 19:11
В ЖК «Лондон Парк» полностью снят арест квартир, принадлежащих дольщикам
8 декабря 2017 года Федеральной службой судебных приставов снят арест квартир, принадлежащих дольщикам ЖК «Лондон Парк», наложенный 14 июля 2017 года на квартиры в 1 и 2 корпусах
https://pixabay.com
06.12.2017 13:15
Инклюзивное образование сегодня: реалии и перспективы
С сентября 2016 года в стране действует государственный стандарт начального общего образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Совместное обучение детей с инвалидностью и без реализовано уже в 115 школах в 24 регионах
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