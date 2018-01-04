СМИ: В Грозном бывший сотрудник Росгвардии застрелил девушку, празднуя Новый год

В новогоднюю ночь в Грозном от случайной пули, залетевшей в окно кухни в многоэтажном доме, погибла девушка 15-ти лет.

Об этом 4 января пишет «Кавказ.Реалии». По данным издания, по подозрению в непредумышленном убийстве задержан бывший сотрудник Росгвардии. Он стрелял в воздух, отмечая Новый год. Подозреваемый вину отрицает и говорит, что в воздух стрелял не только он, но и другие гвардейцы — в том числе, действующие. В пресс-службе управления Росгвардии по Чечне заявили, что подозреваемый был уволен из правоохранительных органов в декабре.