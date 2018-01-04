Россия продлила запрет на транзит украинских товаров

Президент РФ Владимир Путин продлил запрет на транзитные перевозки грузов из Украины в Казахстан и Киргизию через территорию России. Соответствующий указ 4 января опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Из документа следует, что искать обходные пути украинским фурам придется как минимум до 30 июля 2018 года. Запрет на транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки с украинской территории действовал с 1 января 2016-го и истекал 31 декабря прошлого года, но за день до этого Путин продлил ограничение ещё на полгода.

Ограничение транзита украинских товаров через территорию РФ последовало за приостановкой договора о зоне свободной торговли с Украиной в начале 2016 года. Тогда же Россия ввела таможенные пошлины и продуктовое эмбарго в отношении украинских продуктов. Киев также ответил эмбарго: был запрещен ввоз мяса, рыбы, шоколада, некоторых кондитерских изделий, детского питания, а также сигарет с фильтром, пива и водки. Одновременно с этим страна вступила в зону свободной торговли с Евросоюзом.

Однако потеря российского рынка, возросшие пошлины и удлинение транзитного маршрута (возить товары в Среднюю Азию Украина может через Белоруссию) ударили по экономике Украины: Киев подсчитал, что за полгода на транзитных войнах потерял почти 1,5 миллиарда долларов.