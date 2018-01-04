Сбор подписей за Путина начнется 5 января
Сбор подписей в поддержку выдвижения действующего президента России на выборах-2018 стартует 5 января.
Как пишет 4 января «Коммерсантъ» со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила председатель инициативной группы в поддержку выдвижения Путина на выборах в 2018 году Елена Шмелева. «Пока еще не по всем регионам, но надеемся, что все регионы быстро запустим. Будем смотреть, когда мы наберем эти 300 тысяч подписей, по закону нужно 300, максимум 315», — цитирует агентство ее слова.
Напомним, официальное выдвижение Владимира Путина на выборы состоялось 26 декабря. 27 декабря он лично подал в Центризбирком документы для регистрации в качестве кандидата на выборах.
Справка:
Выборы президента пройдут в России 18 марта 2018 года. Об участии в них заявили Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Григорий Явлинский («Яблоко»), Ксения Собчак («Гражданская инициатива») и другие политики. Действующий президент Владимир Путин намерен идти на выборы самовыдвиженцем. 25 декабря ЦИК отказал в регистрации подавшему документы оппозиционеру Алексею Навальному.