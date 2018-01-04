Сбор подписей за Путина начнется 5 января

Сбор подписей в поддержку выдвижения действующего президента России на выборах-2018 стартует 5 января.

Как пишет 4 января «Коммерсантъ» со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила председатель инициативной группы в поддержку выдвижения Путина на выборах в 2018 году Елена Шмелева. «Пока еще не по всем регионам, но надеемся, что все регионы быстро запустим. Будем смотреть, когда мы наберем эти 300 тысяч подписей, по закону нужно 300, максимум 315», — цитирует агентство ее слова.

Напомним, официальное выдвижение Владимира Путина на выборы состоялось 26 декабря. 27 декабря он лично подал в Центризбирком документы для регистрации в качестве кандидата на выборах.