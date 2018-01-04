СМИ: Глава Intel продал пакет акций компании после того, как узнал о критической уязвимости процессоров

Глава Intel Брайан Кржанич продал значительный пакет акций компании, уже зная об обнаруженной критической уязвимости процессоров ее производства.

Об этом 4 января пишет Business Insider. За свой пакет акций, по данным издания, Кржанич получил 24 млн долларов. У него осталось всего 250 тыс. акций — это минимум, которым он должен владеть в соответствии с контрактом.

Как утверждают журналисты, на момент проведения сделки руководство Intel было в курсе обнаруженной в их процессорах уязвимости. Google уведомил об этом производителей процессоров еще в июне 2017-го. Широкую огласку история получила только в начале 2018-го – «Фонтанка» писала подробнее о том, какие проблемы нашли специалисты в процессорах Intel, произведенных начиная с 1995 года.

При этом в самой компании уверяют, что продажа Кржаничем его акций никак не связана с обнаружением уязвимости, сделка была запланирована давно.

Правда, по данным Business Insider, план по продаже акций был представлен Комиссии по ценным бумагам и биржам только 30 октября, когда Intel уже точно знала о проблемах с процессорами.