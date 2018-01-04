СМИ: «Зенит» поменяет Жиркова на Смолова

Частью трансфера нападающего Федора Смолова в петербургский футбольный клуб «Зенит» может стать переход Юрия Жиркова в «Краснодар».

Об этом 4 января со ссылкой на свои источники пишет «Спорт-экспресс». По данным издания, «Краснодар» в качестве компенсации за Смолова может получить 10 млн евро, а также хавбека «Зенита» Юрия Жиркова. Другой вариант, который сейчас рассматривается, — уход в краснодарский клуб Артема Дзюбы.

Отметим, в этом сезоне Жирков провел в составе «Зенита» 16 матчей и забил 1 гол, контракт у него заканчивается в июне 2018-го. «Краснодар» готов предложить 34-летнему полузащитнику двухлетнее соглашение. Артем Дзюба в конце прошлого года уже говорил о том, что хочет уйти из «Зенита» из-за того, что он все реже попадает в основной состав команды.