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04.01.2018 18:43

Новогодние праздники петербуржцы проводят в очередях «за искусством»

Главные музеи Петербурга второй день собирают аншлаг. Тысячи горожан и туристов часами дежурят у дверей, чтобы в затяжные праздники приобщиться к прекрасному.
Новогодние праздники петербуржцы проводят в очередях «за искусством»

Как рассказал фотокорреспондент «Фонтанки», 4 января особой популярностью пользуются Русский музей и музей Фаберже, где демонстрируют картины Амедео Модильяни и других художников Парижской школы первой трети XX века. Люди толпятся перед входом второй день подряд. Нет отбоя от посетителей и в Эрмитаже, который, по традиции, в первый четверг каждого месяца открывает свои двери для всех желающих бесплатно. И, предсказуемо, экскурсия в музей начинается с Дворцовой площади: очередь выстраивается за Александровской колонной. Уже на подступах к Эрмитажу любителей духовного согревают и земным: для ожидающих установили палатки. За горячий чай со стойких посетителей денег также не просят. 

Новогодние праздники петербуржцы проводят в очередях «за искусством»

Томящимся в очередях у других музеев повезло меньше, но на количество желающих это не повлияло. Например, огромная очередь выстроилась в Музей железных дорог России рядом с Балтийским вокзалом. Ради искусства горожане и гости города готовы терпеть не только почти двухчасовое ожидание, но и привычную для Петербурга морось.

читатель "Фонтанки", Александр

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