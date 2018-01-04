Новогодние праздники петербуржцы проводят в очередях «за искусством»

Главные музеи Петербурга второй день собирают аншлаг. Тысячи горожан и туристов часами дежурят у дверей, чтобы в затяжные праздники приобщиться к прекрасному.

Как рассказал фотокорреспондент «Фонтанки», 4 января особой популярностью пользуются Русский музей и музей Фаберже, где демонстрируют картины Амедео Модильяни и других художников Парижской школы первой трети XX века. Люди толпятся перед входом второй день подряд. Нет отбоя от посетителей и в Эрмитаже, который, по традиции, в первый четверг каждого месяца открывает свои двери для всех желающих бесплатно. И, предсказуемо, экскурсия в музей начинается с Дворцовой площади: очередь выстраивается за Александровской колонной. Уже на подступах к Эрмитажу любителей духовного согревают и земным: для ожидающих установили палатки. За горячий чай со стойких посетителей денег также не просят.

Томящимся в очередях у других музеев повезло меньше, но на количество желающих это не повлияло. Например, огромная очередь выстроилась в Музей железных дорог России рядом с Балтийским вокзалом. Ради искусства горожане и гости города готовы терпеть не только почти двухчасовое ожидание, но и привычную для Петербурга морось.