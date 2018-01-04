Мутко исключен из состава оргкомитета ЧМ-2018

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении вице-премьера Виталия Мутко из состава наблюдательного совета оргкомитета чемпионата мира по футболу «Россия-2018».

Соответствующий документ опубликован 4 января на официальном портале правовой информации. Вместо Мутко председателем оргкомитета стал его генеральный директор Алексей Сорокин, как и сообщалось ранее. Как пишут в СМИ, причиной для кадровых изменений могли стать судебные разбирательства с МОК.

Напомним, 25 декабря вице-премьер Виталий Мутко приостановил свою работу на посту главы РФС до окончания судебных разбирательств с Международным олимпийским комитетом, который пожизненно дисквалифицировал чиновника. Предположительно, 6 месяцев временно исполнять обязанности президента организации будет гендиректор РФС Александр Алаев.