CAS оставил за российскими спортсменами право на участие в международных соревнованиях

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне не стал рассматривать апелляцию Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF). Федерация не согласилась с решением собственной комиссии о допуске российских спортсменов к соревнованиям.

Как пишет РБК 4 января, семеро российских скелетонистов и бобслеистов сохранили право выступать на этапах Кубка мира, Кубке Европы и других международных соревнованиях под эгидой IBSF. Решение снять ограничения с Александра Третьякова, Елены Никитиной, Марии Орловой, Ольги Потылицыной, Ильвира Хузина, Александра Касьянова и Алексея Пушкарева приняла независимая комиссия федерации. Исполком IBSF подал в спортивный арбитраж апелляционную жалобу, но понимания не нашел.

Все эти спортсмены были отстранены Международным олимпийским комитетом от Игр за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. Результаты атлетов были аннулированы. Лишившиеся медалей бобслеисты и скелетонисты обратились за помощью к Владимиру Путину, но в Кремле отказались общаться через соцсети. Решение комитета остается в силе, и участвовать в зимних играх 2018 года они смогут только, если CAS удовлетворит их апелляцию. Ранее стало известно, что к слушаниям в спортивном арбитраже готовятся саночники Альберт Демченко и Татьяна Иванова.