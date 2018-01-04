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04.01.2018 16:46

В Петербурге сменился председатель горсуда

Председателем Санкт-Петербургского городского суда назначен Алексей Лаков.

Об этом 4 января сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. «Указом президента РФ от 01.01.2018 г. №1 председателем Санкт-Петербургского городского суда назначен Алексей Вадимович Лаков», – говорится в сообщении. Лаков приступит к исполнению обязанностей с 20 января 2018 года. Срок полномочий действующего председателя Валентины Епифановой истекает 19 января. 

Напомним, конкурс на должность главы горсуда в Петербурге был объявлен 21 июня 2017 года. Епифанова официально стала председателем горсуда в 2006 году. Однако обязанности председателя начала исполнять с 2003 года, сменив Владимира Полуднякова. До этого она занимала должность первого зампредседателя городского суда.

Алексей Лаков окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Карьеру начал с Невского районного суда, в 2005-м назначен судьей Горсуда Петербурга, где в 2015-м занял пост заместителя председателя. В 2012 году возглавил городское региональное отделение общественной организации «Российское объединение судей» (СПб РОС). Через два года на Сенатских чтениях в Конституционном суде он был среди противников идеи Александра Бастрыкина о введении в уголовное законодательство понятия «объективная истина». 

 


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