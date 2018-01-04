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Общество
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04.01.2018 16:33

В Латвии официально уравняли в статусе советских солдат и ветеранов вермахта

Военнослужащих Красной армии и вермахта теперь официально уравняли в правах в Латвии — теперь там солдаты каждой из противоборствующих сторон получили право носить статус участников Второй мировой войны.

Законодательно статус закрепил закон, подписанный президентом Латвии Раймондом Вейонисом. Документ был опубликован 4 января. Но само изменение вступит в силу лишь с 1 февраля 2018 года. 

Новый закон, как пишет "Лента.ру", распространяется на тех людей, которые по состоянию на 17 июня 1940 года, когда в республику были введены советские части, были гражданами Латвии или легально приехали на постоянное место жительства. На неграждан закон не распространяется. 

При этом статус ветерана не смогут получить бывшие сотрудники КГБ СССР и КГБ Латвийской ССР, а также члены Национал-социалистической партии Германии и ее военизированных структур, тайной полиции и служб безопасности Третьего рейха. Законопроект был одобрен сеймом Латвии в ноябре.


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