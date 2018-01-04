МИД РФ: Высылка российских журналистов из Латвии нарушает «свободу выражения мнения»

Министерство иностранных дел РФ прокомментировало высылку российских журналистов из Латвии.

Официальный представитель МИД Мария Захарова 4 января заявила в Facebook, что действия властей Латвии «преследуют цель полной зачистки информационного пространства страны от неугодных СМИ». «Официальная Рига прямо и грубо нарушает свои международно-правовые обязательства в сфере обеспечения свободы выражения мнения, попирает основополагающие акты ООН, ОБСЕ и Совета Европы», – уточнила Захарова.

Напомним, в течение последних двух дней из Латвии выслали супружескую пару — журналистов «ТВ Центра» и ВГТРК Анатолия и Ольгу Курлаевых. Их сочли «угрозой национальной безопасности» страны.

Мария Захарова заявила, что МИД будет добиваться «соответствующей реакции профильных международных институтов» и призывает «неправительственные организации, специализирующиеся на свободе слова, дать адекватную оценку действиям Латвии, немыслимым для демократического общества».