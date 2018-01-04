Гордеев сменил Цуканова в Совете безопасности

Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в состав Совета безопасности РФ.

Соответствующий документ опубликован 4 января на официальном сайте правовой информации. Согласно указу, в состав Совбеза теперь входит полпред президента в Центральном федеральном округе Алексей Гордеев, а бывший представитель Путина в СЗФО Николай Цуканов покинул Совет. Также изменена должность Александра Беглова, который занял место Цуканова на Северо-Западе (ранее был полпредом в ЦФО).

Напомним, «Фонтанка» подробно писала о кадровых перестановках, которые вернули Беглова в Петербург. Николай Цуканов же стал помощником президента по вопросам местного самоуправления — эта должность членства в Совбезе не предполагает.