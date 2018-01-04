«Зеленая коалиция» вышла на Невский в борьбе за кислород

Защитники парков и скверов выстроили в центре Петербурга цепочку одиночных пикетов против застройки зеленых территорий города. Акция продлилась больше часа.

Как рассказал «Фонтанке» один из организаторов мероприятия Красимир Врански, в час дня 4 января на Невский проспект вышли четыре десятка активистов из 25 инициативных групп, объединенных идеями «Зелёной коалиции». Участники с плакатами выстроились от Аничкова моста до Большой Конюшенной, строго соблюдая положенное по закону расстояние в 50 метров. По словам Врански, такой формат позволил не согласовывать мероприятие и избежать проблем с полицией, которая следила за акцией. В защиту легких города активисты простояли чуть больше часа.

Внимание к зеленым зонам, над которыми нависла опасность застройки, привлекали не только защитники Ржевского лесопарка, парка на реке Смоленке, парка 300-летия, Мытного двора, Пулковской обсерватории и Тележной, 32, и других движений, но и депутаты ЗакСа. Участие в пикетировании приняли главы фракций «Яблоко» и «Справедливая Россия» Борис Вишневский и Алексей Ковалев.

О создании «Зеленой коалиции» было объявлено 16 декабря после того, как большинство депутатов петербургского парламента отказались вернуть в ЗНОП полтора десятка зеленых территорий. 4 января коалиция представила «зеленый манифест», после этого объединение намерено выдвинуть властям требования по каждой проблемной территории.