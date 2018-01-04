Путин подписал указ о возобновлении полетов в Каир

Президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярного воздушного сообщения с Каиром.

Соответствующий документ опубликован 4 января на официальном портале правовой информации. Он вступает в силу со дня подписания. «Внести в указ президента РФ от 8 ноября 2015 года <...> «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий <...> пункт первый <...> дополнить словами «регулярных воздушных перевозок в г. Каир, а также пункт второй дополнить словами «за исключением г. Каира», — говорится в документе.

Напомним, авиасообщение было прервано после катастрофы — 31 октября 2015 года самолет А321 российской авиакомпании «Когалымавиа» из Шарм-эш-Шейха в Петербург потерпел крушение над Синайским полуостровом. Случившееся признано терактом, в результате которого погибло 224 человека.

11 декабря 2017-го Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Каир, где и заявил о возобновлении авиасообщениями между странами. Соответствующий протокол Россия и Египет подписали 15 декабря.