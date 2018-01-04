Петербургский арбитраж: Туалеты на вокзалах должны быть бесплатными для пассажиров

Пассажиры всех поездов вправе безвозмездно пользоваться туалетами на всех станциях. Такое решение принял Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Административное дело против ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) было возбуждено по жалобе пассажирки Гарифуллиной. Приехав на Витебский вокзал пригородным поездом, она не смогла бесплатно воспользоваться туалетом. Хотя такое право прописано в утвержденных правительством России правилах оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте пассажиров. По факту выявленного нарушения управление Роспотребнадзора наложило на РЖД административный штраф в размере 20 тысяч рублей.

Не согласившаяся с санкциями компания обратилась в арбитражный суд. Ее юристы утверждали, что установленные правила не касаются пассажиров пригородных поездов, сама гражданка имела билет только в один конец и к моменту обращения в туалет уже завершила поездку. Кроме того, РЖД отрицали вину в ситуации, так как сдали помещения санитарных комнат в аренду ЗАО «Торговый Комплекс Витебский Вокзал».

Служители Фемиды не согласились с доводами железнодорожников. Ведь устав железнодорожного транспорта, федеральные правила и иные нормативно-правовые акты не разделяют пассажиров на категории в зависимости от вида перевозки (дальнего следования или пригородного сообщения) – все они без какого-либо исключения пользуются правами в равной степени и вне зависимости от приобретенного ими проездного документа. Также законодательство не дифференцирует понятия «пункт назначения», «прибытие в пункт назначения», «высадка пассажира из поезда». Поэтому суд пришел к выводу, что после схода с поезда на станции назначения и даже после пересечения пункта контроля проездных документов (турникетов) пассажир не утрачивает своего статуса. Равно как и передача помещений в аренду не освобождает перевозчика от исполнения возложенной законодательством обязанности по обеспечению пассажиров правом бесплатного пользования туалетами. «Таким образом, ОАО «РЖД» не обеспечивает качественное обслуживание пассажиров, прибывающих на поездах пригородного сообщения, в части предоставления санитарно-гигиенических услуг на железнодорожном вокзале, что является нарушением», – заключил арбитражный суд, подтверждая законность и обоснованность наложенного штрафа.

Отметим, что ЗАО «Торговый Комплекс Витебский Вокзал» входит в холдинг «Форум», директором которого является Дмитрий Михальченко, который сейчас находится под судом за контрабанду алкоголя.